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Çukur sezon finalinde İdris ve Yamaç öldü mü? Aliço'yu kaçıran kim? Akın Koçovalı hain mi? Çukur 2. sezon finali 67. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.05.2019 00:57 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 2. sezon finali olan 67. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur final bölümünde, Yamaç'ın intikam almak için yakmaya çalıştığı Yücel'i, Akın Koçovalı kurtardı. Çukur'un başına geçmek isteyen Akın Koçovalı'nın ihaneti herkesi şaşırttı. Yamaç ve İdris ise Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için zor bir karar verdi. Peki Çukur'da İdris Koçovalı ve Yamaç öldü mü? Aliço'nun ölmediği ise son sahnede ortaya çıktı. Peki Çukur finalinde neler oldu? Yücel öldü mü? İşte Çukur'da yaşananlar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen 67. bölümüyle sezon finali yaptı. Çukur sezon finaline Akın Koçovalı, Yücel, İdris Koçovalı ve Aliço damga vurdu.

Çukur'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra eve dönen Selim'in oğlu Akın Koçovalı ailesine ihanet etti. Akın Koçovalı, Çukur'un başına geçebilmek için Yamaç'ın yakarak öldürmeye çalıştı Yücel'i kurtardı ve iş birliği yaptı. Akın'ın ihanetiyle babası Selim, amcası Cumali ve Salih ile mahallenin önde gelen isimleri cezaevine girdi.

Yamaç ve İdris'e ise büyük bir tuzak kuruldu. Yücel ve Akın Koçovalı ailenin kadınlarını kaçırdı. Baba oğul, Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için birbirlerine silah doğrultmak zorunda kaldı. Yücel Yamaç'tan babasını öldürmesini istedi. İdris ise ailenin kadınlarını kurtarabilmek için Yamaç'tan kendisini vurmasını istedi. Silah seslerinin duyulduğu sahnede ne olduğu ise ortaya çıkmadı. İdris Koçovalı'nın ölüp ölmediği ve Yamaç'ın nerede olduğu ise yeni sezonda belli olacak.

Finalde ise Çukur'un başına geçen Akın Koçovalı herkesi elini öptürdü. Geçen bölümde öldüğü iddia edilen Aliço'nun ise yaşadığı ortaya çıktı. Aliço şık kıyafetler için lüks bir villada zorla tutulurken, perde arkasından onu gözleyen kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço sağ kurtuluyor. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yapıyor. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris'in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur'un sembolünü yapıyor.

Koçovalı kardeşlerin hapse girmesi ile alan boşalınca takımını giyen Akın evdekileri elini öptürüyor. Merasimden sonra çalışma odasına geçen Akın, İdris’in koltuğuna oturuyor. Çukur’un başına geçmek istediğini söyleyen Akın herkesten daha iyi olduğunu söyleyip Selim’den yardım istiyor.

Yamaç’ın deftere çizdiği planı hafızasına atan Akın bu sayede Yücel’i buluyor. Yücel’in yanına alevlerin içine dalan Akın birlikte çalışmayı teklif ediyor. Çukur’un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel’den kabul yanıtını alınca zincirleri kesiyor.

Tüm çukur’u arkasına lan Koçovalı kardeşler, Azer’in mekanına doğru yola çıkıyor. Lastiğin içinde giden genci görünce durduran Salih ufaktan bir fırça çekiyor. Fırçadan sonra Salih’in sözü ile herkes harekete geçiyor. Timsah’ı arayan Azer ise saatin geldiğini söylüyor. Koçovalı kardeşlerin şok baskını ile ne olduğunu şaşıran Timsah çareyi kaçmakta buluyor.

Yücel’i adım adım tuzağa çeken Yamaç kurduğu ayı kapanı sayesinde istediğini alıyor. Ayağını kaptırıp hareketsiz kalan Yücel, Yamaç’ın elindeki battaniyeye ateş ettiğini görünce çıldırıyor. Baş düşmanını köşeye sıkıştıran Yamaç, Yücel’i zincirlerle bağlayıp etrafına benzin döküyor. Sevdiklerinin intikamını almak isteyen Yamaç hiç düşünmeden ateş veriyor.

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

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