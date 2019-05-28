Çukur sezon finalinde İdris ve Yamaç öldü mü? Aliço'yu kaçıran kim? Akın Koçovalı hain mi? Çukur 2. sezon finali 67. son bölüm izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen 67. bölümüyle sezon finali yaptı. Çukur sezon finaline Akın Koçovalı, Yücel, İdris Koçovalı ve Aliço damga vurdu. Çukur'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra eve dönen Selim'in oğlu Akın Koçovalı ailesine ihanet etti. Akın Koçovalı, Çukur'un başına geçebilmek için Yamaç'ın yakarak öldürmeye çalıştı Yücel'i kurtardı ve iş birliği yaptı. Akın'ın ihanetiyle babası Selim, amcası Cumali ve Salih ile mahallenin önde gelen isimleri cezaevine girdi. Yamaç ve İdris'e ise büyük bir tuzak kuruldu. Yücel ve Akın Koçovalı ailenin kadınlarını kaçırdı. Baba oğul, Koçovalılar'ın kadınlarını kurtarabilmek için birbirlerine silah doğrultmak zorunda kaldı. Yücel Yamaç'tan babasını öldürmesini istedi. İdris ise ailenin kadınlarını kurtarabilmek için Yamaç'tan kendisini vurmasını istedi. Silah seslerinin duyulduğu sahnede ne olduğu ise ortaya çıkmadı. İdris Koçovalı'nın ölüp ölmediği ve Yamaç'ın nerede olduğu ise yeni sezonda belli olacak.

Finalde ise Çukur'un başına geçen Akın Koçovalı herkesi elini öptürdü. Geçen bölümde öldüğü iddia edilen Aliço'nun ise yaşadığı ortaya çıktı. Aliço şık kıyafetler için lüks bir villada zorla tutulurken, perde arkasından onu gözleyen kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu. ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço sağ kurtuluyor. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yapıyor. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris'in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur'un sembolünü yapıyor. Koçovalı kardeşlerin hapse girmesi ile alan boşalınca takımını giyen Akın evdekileri elini öptürüyor. Merasimden sonra çalışma odasına geçen Akın, İdris’in koltuğuna oturuyor. Çukur’un başına geçmek istediğini söyleyen Akın herkesten daha iyi olduğunu söyleyip Selim’den yardım istiyor. Yamaç’ın deftere çizdiği planı hafızasına atan Akın bu sayede Yücel’i buluyor. Yücel’in yanına alevlerin içine dalan Akın birlikte çalışmayı teklif ediyor. Çukur’un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel’den kabul yanıtını alınca zincirleri kesiyor.