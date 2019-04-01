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"Çukur siyaseti" HDP'ye oy kaybettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yaklaşık 4 yıl önce terör saldırılarının yoğun yaşandığı Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre, Mardin'in Dargeçit, Hakkari'nin Yüksekova ve Muş'un Varto ilçesinde 30 Mart 2014'teki seçimlere göre HDP'nin oyu azaldı - Şırnak'ta belediye başkanlığını kazanan AK Parti, huzurun sağlandığı bu yerleşim yerlerinde oyunu yükseltti

DİYARBAKIR (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 4 yıl önce terör saldırılarının yoğun yaşandığı bazı yerleşim yerlerinde HDP'nin oyu 30 Mart 2014'teki yerel seçimlere oranla azaldı.

HDP'nin, terör örgütü PKK'nın çukur kazıp, barikat kurduğu, tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirdiği saldırıların yaşandığı Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre, Mardin'in Dargeçit, Hakkari'nin Yüksekova ve Muş'un Varto ilçesinde 30 Mart 2014'teki seçimlere göre oy oranı düştü.

HDP'nin oyu 30 Mart 2014 yerel seçimlerine göre Şırnak merkezde yüzde 59,06'dan yüzde 34,99'a, Cizre'de yüzde 81,06'dan yüzde 76,99'a, Silopi'de yüzde 78,02'den 72,03'e geriledi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde HDP'nin oyu yüzde 60,20'den yüzde 45,52'ye, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzde 86,57'den yüzde 66,35'e, Muş'un Varto ilçesinde de yüzde 63,40'tan yüzde 44,98'e düştü.

- Cizre ve Silopi'de AK Parti oy oranını artırdı

Terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla yaşamı ve huzuru hedef almasından rahatsızlık duyan bölge halkı, tepkisini sandıkta gösterdi.

AK Parti, sağlanan huzur ile Silopi'de geçen seçimde yüzde 16 olan oy oranını yüzde 19,50'ye, Cizre'de yüzde 9,3 olan oy oranını yüzde 17,63'e yükseltti.

- Şırnak'ı AK Parti kazandı

AK Parti, en büyük oy artışını Şırnak il merkezinde sağladı. AK Parti, belediye başkanlığını kazandığı Şırnak merkezde oy oranını yüzde 29,30'dan yüzde 61,79'a yükseltti.

Yüksekova'da yüzde 10,48 olan oy oranını yüzde 29,78'e çıkaran AK Parti, Varto'da yüzde 23,46'dan yüzde 25,15'e artırdı.

- HDP ve DBP'ye tepki oyları

HDP'nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yerel yönetimlerde etkin konumdaki DBP'li bazı belediyelerin başkanları ve yardımcılarının PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmak yerine söylem ve eylemleriyle "terör örgütünün yanında" görüntü sergilemekten kaçınmaması sandığa yansıdı.

DBP'li belediyeler döneminde hak ettikleri belediyecilik hizmetinden yoksun kalan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmeler sayesinde belediyecilik hizmetiyle tanışmanın sevincini sandıkta da gösterdi. Yıllarca hizmet görmeyen yerleşim yerlerindeki belediyecilik faaliyetleri, halkın AK Parti'ye desteğinin artmasında etkili oldu.

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Diyarbakır Mahalli İdareler Seçimi

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