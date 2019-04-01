"Çukur siyaseti" HDP'ye oy kaybettirdi

HDP'nin, terör örgütü PKK'nın çukur kazıp, barikat kurduğu, tuzakladığı patlayıcıları infilak ettirdiği saldırıların yaşandığı Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre, Mardin'in Dargeçit, Hakkari'nin Yüksekova ve Muş'un Varto ilçesinde 30 Mart 2014'teki seçimlere göre oy oranı düştü.

DİYARBAKIR (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 4 yıl önce terör saldırılarının yoğun yaşandığı bazı yerleşim yerlerinde HDP'nin oyu 30 Mart 2014'teki yerel seçimlere oranla azaldı.

AK Parti, sağlanan huzur ile Silopi'de geçen seçimde yüzde 16 olan oy oranını yüzde 19,50'ye, Cizre'de yüzde 9,3 olan oy oranını yüzde 17,63'e yükseltti.

- Şırnak'ı AK Parti kazandı

AK Parti, en büyük oy artışını Şırnak il merkezinde sağladı. AK Parti, belediye başkanlığını kazandığı Şırnak merkezde oy oranını yüzde 29,30'dan yüzde 61,79'a yükseltti.

Yüksekova'da yüzde 10,48 olan oy oranını yüzde 29,78'e çıkaran AK Parti, Varto'da yüzde 23,46'dan yüzde 25,15'e artırdı.

- HDP ve DBP'ye tepki oyları

HDP'nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yerel yönetimlerde etkin konumdaki DBP'li bazı belediyelerin başkanları ve yardımcılarının PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmak yerine söylem ve eylemleriyle "terör örgütünün yanında" görüntü sergilemekten kaçınmaması sandığa yansıdı.

DBP'li belediyeler döneminde hak ettikleri belediyecilik hizmetinden yoksun kalan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmeler sayesinde belediyecilik hizmetiyle tanışmanın sevincini sandıkta da gösterdi. Yıllarca hizmet görmeyen yerleşim yerlerindeki belediyecilik faaliyetleri, halkın AK Parti'ye desteğinin artmasında etkili oldu.

