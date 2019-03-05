Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar teslimi yapıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda ilk anahtar teslim töreni yapıldı. Mardin’de çukur ve hendekler nedeni ile evlerinden olan vatandaşlara Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan evlerde ilk anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile katılımı ile Akan ailesine anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Kasımpaşa Mitingi sonrası Nusaybin’e telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör operasyonları için bölgede yapılan çalışmalara değindi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yaman aracılığı ile hak sahibi Akan ailesine anahtar teslimi yaptı.

Telekonferans sırasında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, “Mezopotamya’nın kadim topraklarından sayın vekillerimiz il başkanımız, Belediye Başkanı adaylarımız, Nusaybinli hemşehrilerimiz ile birlikte selam ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi. Yapılan terör operasyonlarına değinen Yaman, "Teröre destek veren siyasetçiler, teröriste yardım ve yataklık eden belediye başkanları bölge halkını provoke eden terör örgütü bölgemizdeki bazı şehirleri yaşanılmaz hale getirmiş ve halkımızın travma yaşamasına ve şehirlerimizin de yerle bir olmasına sebep olmuştur. Yapılan operasyonlar ve terörle mücadele sonucunda bölgede artık huzur hakim olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım vermiş olduğunuz talimat ve desteklerle de bugün burada anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğimiz konutlar süratle bitirildi. 5 bin 51 konut, 5 cami, 3 okul, 4 taziye evi ve 490 iş yeri Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ tarafından süratle yapılarak halkımızın kullanımına sunuldu. Bu vesileyle de başta zatıaliniz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.