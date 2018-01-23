Çukur son bölümde Yamaç Vartolu'yu can evinden vurdu!

Çukur'un 22 Ocak Pazartesi ekrana gelen 13. bölümünde, duygusal bir final yaşandı. Vartolu, mahalledeki ipotek karşılığı alınan tapuları, masal anlatması şartıyla İdris Koçovalı'ya verdi. Ancak çocukluğunun geçtiği ve annesini kaybettiği evin tapusunu aldı. Bunu farkeden Yamaç ise, Vartolu'yu evi kırıp dökerken yakaladı.

Vartolu çocukluğunun geçtiği eve gidiyor. Orada kötü anılarını anımsayan Vartolu, her şeyi yakıp döküyor. İpuçlarını bir araya getiren Yamaç ise Vartolu'nun açığını bulacağını söylüyor.

ÇUKUR 14. BÖLÜM SNEAK PEEK



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 13. bölümünde Vartolu’nun gözündeki kırmızılıktan dolayı Salih olduğunu anlayan Saadet yıkıldı. Feyyaz’ın adamları tarafından tutulan Münir, çocuğunu arama bahanesiyle Baykal’ı aradı. Her şeyi öğrenen fakat Yamaç’a ulaşamayan Feyyaz, Baykal’ın evini basmaya gitti. O sırada Beyefendi’nin kim olduğunu öğrenmeye çalışan Yamaç da Baykal’ın yanındaydı.

Saldırıdan Yamaç sayesinde kurtulan Baykal, her şeyi öğrenen Feyyaz’ı öldürmek istedi. Feyyaz, Yamaç’a bildiklerini anlatacakken Baykal’ın tuttuğu keskin nişancı tarafından öldürüldü. Vartolu, Münir’i depodan aldı ve şirketi üstüne yaptıktan sonra onu öldürdü. Yamaç’tan tapuların para karşılığı ipotek edildiğini öğrenen İdris, tapuları almak için Vartolu’nun karşısına çıktı. Nefes kesen büyük yüzleşmede Vartolu, tek bir tapu hariç elindeki tüm tapuları İdris’e vererek, karşılığında kendisine masal anlatmasını istedi. Bu isteğiyle gizli kimliğini tehlikeye atan Vartolu, annesinin evine giderek her yeri darmaduman etti. Bu sırada eve gelen Yamaç ise Vartolu'nun bu evle ilgili hikayesini çözmekte kararlı olduğunu gösterdi.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

