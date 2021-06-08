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Çukur Timsah Celil kimdir? Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

08.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Haziran'da Show TV'de yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. Seyirciler Çukur Timsah Celil kimdir? ve Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Çukur Timsah Celil kimdir? Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

Kaliteli oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle Cam Tavanlar en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Cam Tavanlar 9 Haziran akşamı Show TV'de başlayacak Peki Çukur Timsah Celil kimdir? Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR TİMSAH CELİL KİMDİR?

Show TV'nin uzun soluklu dizilerinden olan Çukur'da yer alanAhmet Melih Yılmaz, 2018- 9 Mart 2020 arasında "Timsal Celil" karakterine hayat vermiştir. Timsah Celil, Çukur'un 92. bölümünde ölerek diziden ayrılmıştır.

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU AHMET MELİH YILMAZ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1989 Ankara doğumlu Ahmet Melih Yılmaz 32 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesini kazanan Yılmaz Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro alanında deneyim sahibi olan Yılmaz "Woyzeck Masalı" adında Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu sayesinde performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştır. Yılmaz, "ahmelish" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapmaktadır.

Tiyatro oyunlarının dışında dizi ve film projelerinde de yer alan Yılmaz, Hatırla Gölül ve Çukur dizilerinde oynamıştır. Reyting rekorları kıran "Çukur" dizisinde Yılmaz, "Timsah Celil" karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolünü paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisiyle ekranlarda olacaktır.

Çukur Timsah Celil kimdir? Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

AHMET MELİH YILMAZ ROL ALDIĞI PROJELER

Yılmaz, tiyatro ve oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır.

Ahmet Melih Yılmaz'ın rol aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir:

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar/ Oyuncu
Woyzeck Masalı/ Oyuncu - 2015
Hep Sonradan/ Oyuncu - 2019
Tevaffuk (Yusuf ile Halit)/ Oyuncu
Apaçi Gızlar/ Müzik - 2016
Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer)/ Oyuncu - 2014
Hep Sonradan/ Oyuncu
Kuyu/ Yönetmen
Bernarda Alba'nın Evi/ Oyuncu/ Yönetmen

Film ve diziler:

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)
Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)
Abluka (Sinema Filmi 2015)
Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)
Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)
Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)
Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)
Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)
Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)
Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)
İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)
Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)
Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)
Camtavanlar (TV Dizisi 2021)

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi
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