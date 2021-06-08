Kaliteli oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle Cam Tavanlar en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Cam Tavanlar 9 Haziran akşamı Show TV'de başlayacak Peki Çukur Timsah Celil kimdir? Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR TİMSAH CELİL KİMDİR?

Show TV'nin uzun soluklu dizilerinden olan Çukur'da yer alanAhmet Melih Yılmaz, 2018- 9 Mart 2020 arasında "Timsal Celil" karakterine hayat vermiştir. Timsah Celil, Çukur'un 92. bölümünde ölerek diziden ayrılmıştır.

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU AHMET MELİH YILMAZ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1989 Ankara doğumlu Ahmet Melih Yılmaz 32 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesini kazanan Yılmaz Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro alanında deneyim sahibi olan Yılmaz "Woyzeck Masalı" adında Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu sayesinde performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştır. Yılmaz, "ahmelish" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapmaktadır.

Tiyatro oyunlarının dışında dizi ve film projelerinde de yer alan Yılmaz, Hatırla Gölül ve Çukur dizilerinde oynamıştır. Reyting rekorları kıran "Çukur" dizisinde Yılmaz, "Timsah Celil" karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolünü paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisiyle ekranlarda olacaktır.