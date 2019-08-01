Çukur'un Cumali'si Necip Memili aşka geldi!

Show Tv'nin reyring rekortmeni dizisi Çukur'da Cumali Koçovalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz akşam, Asmalımescit'te görüntülendi.

Bir mekanda sarışın bir kadınla eğlenen oyuncu, mekan çıkışı kız arkadaşını öpücüklere boğdu. HaberTürk'ün haberine göre; görüntülendiğinin farkına varmayan başarılı oyuncu, bir mekanın önünde kız arkadaşıyla öpüştü.

Sarışın kadını öpücüklere boğan Necip Memili, daha sonra da arkadaşının elinden tutarak uzaklaştı. Çiftin ne zamandır birlikte olduğu ve genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Necip Memili'nin aşk dolu anları ise kameralara bu şekilde yansıdı.



