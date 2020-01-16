Çukur'un 'Cumali'si Necip Memilli aşkını ilan etti

Çukur dizisinde 'Cumali' karakterine hayat veren oyuncu Necip Memilli, bir süredir Vogue dergisinde editör olan Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Necip Memilli, aşkını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Memilli, fotoğrafın altına "aşk..." notunu düştü.

Memili'nin "Aşk" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından, "Bir ömre bedelsin sarı fırtınam, gözümün nuru... Sevmekten de öte..." notunu düşerek yayınlamıştı.

DİDEM DAYICIOĞLU KİMDİR?

Oyuncu Necip Memilli'nin sevgilisi Didem Dayıcıoğlu merak konusu oldu. Didem Dayıcıoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı. Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine vogue ekibinde devam etti. 2013’ten bu yana Vogue Türkiye’de mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürüyor.



