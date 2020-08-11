MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur'un eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Çukur'un eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 11.08.2020 20:12 | Son Güncelleme

Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi Çukur’un 4. sezonu şimdiden büyük merakla bekleniyor. Sete çıkmaya hazırlanan dizinin her sezon sonunda gelenek haline gelen kamera arkası videosu hayranlarıyla paylaşıldı.

Çukur'un eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

‘Çukur’, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. 4. sezonuyla da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan diziden hayranlarına kamera arkası videosu sürprizi geldi.

Her sezon sonunda bir gelenek haline gelen ve dizinin takipçileri tarafından uzun zamandır beklenen kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 3. sezon boyunca oyuncular ve ekibin set arkasında yaşadığı eğlenceli, komik ve zaman zaman da aksiyon dolu anların yer aldığı video sosyal medyada çok konuşuldu.

Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya geldiği sahneyle final yapan dizide yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden heyecanla bekleniyor.

‘Çukur’un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Sen Çal Kapımı dizisi çekimleri Antalya'da devam etti! Sen Çal Kapımı 5. bölümde neler olacak?Sen Çal Kapımı dizisi çekimleri Antalya'da devam etti! Sen Çal Kapımı 5. bölümde neler olacak?
Nisa'dan beklenen yorum geldi! Yasin görmesinNisa'dan beklenen yorum geldi! Yasin görmesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasına ABD'den ilk yorum

Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasına ABD'den ilk yorum

Yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Yangın faciası: 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatlarında sert düşüş!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sen Çal Kapımı için flaş karar!

Sen Çal Kapımı için flaş karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bay Yanlış'ta kıskançlık krizi!

Bay Yanlış'ta kıskançlık krizi!

Bay Yanlış'ın çekildiği ev hangi ünlü şarkıcının! İşte kirası

Bay Yanlış'ın çekildiği ev hangi ünlü şarkıcının! İşte kirası

Okuyucu Yorumları 1 yorum
rezil kadro
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bay Yanlış 7. bölümden yeni fragman yayınlandı! Özgür ve Ezgi'nin romantik dans sahnesi

Bay Yanlış yeni bölümde romantik anlar!

Maria ile Mustafa dizisinden ilk yayınlandı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni diziden ilk fragman yayınlandı!

Ramo 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ramo ihanete mi uğruyor? Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ramo yeni sezondan çarpıcı fragman! İhanete mi uğruyor?

Şampiyon dizisi ne zaman bitiyor? Şampiyon 34. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Ünlü oyuncular Çöp Apartman dizisinde buluştu! Çöp Apartman oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncular yeni dizide buluştu!

Sen Çal Kapımı dizisi çekimleri Antalya'da devam etti! Sen Çal Kapımı 5. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı dizisi çekimleri Antalya'da devam etti! Sen Çal Kapımı 5. bölümde neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.