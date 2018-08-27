MAGAZİN

Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal evlendi! Çukur oyuncuları coştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde Elvis karakterine hayat veren Saygın Soysal, dün akşam Gökçe Uzun ile dünyaevine girdi. Çukur oyuncuları arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal evlendi! Çukur oyuncuları coştu

En son Çukur dizisinde Elvis karakterine hayat veren Saygın Soysal, dün akşam Gökçe Uzun ile dünyaevine girdi.

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Ünlü çifti, bu mutlu günde Çukur oyuncuları yalnız bırakmadı.

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Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğüne Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli ile Kemal’i Uğur Yıldıran’ın "Heyecanı Yok" dansı damga vurdu.

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İkili karşılıklı break dans yaptı. Geceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

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Çukur dizisinin 'Sena'sı Dilan Çiçek Deniz geceye sevgilisi Furkan Andıç ile katıldı.


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