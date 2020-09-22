Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'dan seksi pozlar!

Show TV'de ekrana gelen fenomen dizi 'Çukur'da rol alan Hazal Subaşı rolü kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Hazal Subaşı

Dizide Nehir karakterine hayat veren oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşımlar oldukça fazla beğeni topluyor.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR? Birçok film ve dizide rol alan Miss Turkey 3. sü Hazal Subaşı ile usta oyuncu Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz dönemlerde aşklarını açıklamıştı. Peki Hazal Subaşı kimdir, nerelidir, boyu ve kilosu kaç?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve mankendir. Miss Turkey 2015 yarışmasında üçüncü olmuştur.

Hazal Subaşı doğum tarihi : 2 Mayıs 1996 Hazal Subaşı nereli : İzmir

Hazal Subaşı boyu kaç : 1,66 Hazal Subaşı kilosu kaç : 52 kg

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır. Asıl çıkışını ise bu dizide yapmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Show Tv'de yayinlanan Çukur dizisinin kadrosuna katılmıştır.

HAZAL SUBAŞI ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR? 2016-2018 : Adını Sen Koy (Zehra Kaya Kervancıoğlu)

2018 : Bir Umut Yeter (Elif Özkan Karabey)

2019 : Halka (Bahar Berkes)