TREND

Çukur'un oyuncularını hiç böyle görmediniz

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Reyting zirvesini kimseye kaptırmayan Çukur dizisinin en sevilen oyuncularını hiç böyle görmediniz... Üniversite öğrencisi Buğra Ağdemir Çukur oyuncularını çizid.

'Yeşilçam Üniversitesi' projesiyle Türk sinemasının usta isimlerini üniversite öğrencisi olarak yorumlayan ve çizim yapan Burak Ağdemir, yeni bir projeye imza attı.

Ağdemir, Instagram hesabından Çukur oyuncularının çizimlerine yer verdi...

İşte Instagram'daki o çizimler ve isimlerden bazıları...

Çok sevdiğiniz oyunculara bir de böyle bakın

YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ)
ALİÇO (RIZA KOCAOĞLU)
İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL)
VARTOLU (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)
CUMALİ KOÇOVALI (NECİP MEMİLİ)
İşte Burak Ağdemir 'Yeşilçam Üniversitesi' projesinden kareler...
Yeşilçam Üniversitesi Beden ve Savunma Sporları Öğretmeni Şener Şen.
Üniversitenin yakışıklısı...
Tarık Akan
Tarık Akan
Yeşilçam Üniversitesi Rektörü Hulusi Kentmen
Kemal Sunal
Halit Akçatepe
Türkan Şoray
Türkan Şoray
Itır Esen
Sadri Alışık
Hülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit
Müjde Ar
Kadir İnanır
Tarık Akan
İlyas Salman
Ayşen Gruda
Yadigar Ejder
Filiz Akın
Yılmaz Güney
Oya Aydoğan
Emrah
Gülşen Bubikoğlu
Ünal Gürel
Fatma Girik
Cüneyt Arkın
Ediz Hun
Necla Nazır
Kartal Tibet
Hale Soygazi
Ahmet Mekin
Rüştü Asyalı, Aydın Babaoğlu
Bulut Aras
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çukur YAMAÇ KOÇOVALI İDRİS KOÇOVALI

En Çok Okunan Trend Haberler

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile aşkını sosyal medyadan ilan etti!

61 yaşındaki yasak aşkı sonu oldu! Son sözleri şoke etti

61 yaşındaki yasak aşkı sonu oldu! Son sözleri şoke etti

Messi'den olay yaratan fotoğraf!

Messi'den olay yaratan fotoğraf!

Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti

Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

O Ses Türkiye yüzünden kaos çıktı! Diziden çıkarıldı mı?

O Ses Türkiye yüzünden kaos çıktı! Diziden çıkarıldı mı?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brad Pitt ile Charlize Theron aşkı ortaya çıkardı

Aşkları olay bir dedikoduyu ortaya çıkardı

İngiltere’nin lotoyu tutturan en genç ismi Jane Park şimdi de aşkı arıyor

Lotoyu tutturunca önce soyundu, şimdi de...

Seda Sayan, Ajda Pekkan'ın gençlik iksirini bulmuş olmalı! Bu yaşta bu dinçlik...

Seda Sayan, Ajda Pekkan'ın gençlik iksirini bulmuş olmalı!

Survivor'da ikinci yarışmacı belli oldu! Seda Ocak kimdir?

Acun, Survivor'da ikinci yarışmacıyı açıkladı

Kanser hastası Caner'in hayalini gerçekleştiren Acun Ilıcalı herkesi duygulandırdı

Caner'in hayalini gerçekleştiren Acun'dan duygu dolu paylaşım

Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!

Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.