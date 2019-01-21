Çukur'un oyuncularını hiç böyle görmediniz

'Yeşilçam Üniversitesi' projesiyle Türk sinemasının usta isimlerini üniversite öğrencisi olarak yorumlayan ve çizim yapan Burak Ağdemir, yeni bir projeye imza attı.

Ağdemir, Instagram hesabından Çukur oyuncularının çizimlerine yer verdi...

İşte Instagram'daki o çizimler ve isimlerden bazıları...