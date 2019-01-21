Çukur'un oyuncularını hiç böyle görmediniz

'Yeşilçam Üniversitesi' projesiyle Türk sinemasının usta isimlerini üniversite öğrencisi olarak yorumlayan ve çizim yapan Burak Ağdemir, yeni bir projeye imza attı.
Ağdemir, Instagram hesabından Çukur oyuncularının çizimlerine yer verdi...
İşte Instagram'daki o çizimler ve isimlerden bazıları...
Çok sevdiğiniz oyunculara bir de böyle bakın
YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ)
İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL)
VARTOLU (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)
CUMALİ KOÇOVALI (NECİP MEMİLİ)
İşte Burak Ağdemir 'Yeşilçam Üniversitesi' projesinden kareler...
Yeşilçam Üniversitesi Beden ve Savunma Sporları Öğretmeni Şener Şen.
Üniversitenin yakışıklısı...
Yeşilçam Üniversitesi Rektörü Hulusi Kentmen
Rüştü Asyalı, Aydın Babaoğlu
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