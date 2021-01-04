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Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan Survivor 2021 ünlüler takımında yarışacak! Survivor Çağrı Atakan kimdir?

04.01.2021 02:07 | Son Güncelleme:
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Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan Survivor 2021 ünlüler takımında yarışacak! Survivor Çağrı Atakan kimdir?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacılarından biri de oyuncu Çağrı Atakan oldu. Çukur dizisinde Remzi karakterini canlandıran Çağrı Atakan, Eda Taşpınar'la yaşadığı aşkla da magazin gündeminde yer almıştı. Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan, oyunculuğun yanı sıra kick box sporuyla da ilgileniyor. Peki Survivor Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli?

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alacak. Uzun süre Çukur dizisinde Remzi karakterini canlandıran Çağrı Atakan, Survivor öncesinde diziye veda etti. Eda Taşpınar'ın da eski sevgilisi olan Çağrı Atakan sporcu kimliğiyle de Survivor'ın iddialı isimleri arasında gösteriliyor.

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ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

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Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

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Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

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Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

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Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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