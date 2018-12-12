Sıradan hayatları bir anda değişen Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz'dan Burak Özçivit'e, Hazal Kaya'dan Merve Boluğur'a ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri....

Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz'ın hayatı trende değişti (Ünlülerin keşfedilme hikayeleri)

BONCUK YILMAZ Çukur dizisinde Vartolu Sadettin'in aşkı Saadet karakterine hayat veren Boncuk Yılmaz ilk oyunculuk teklifini bir tren yolculuğu sırasında aldı. Yılmaz o anları şöyle anlatıyor: "Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdim. Bir tren yolculuğu sırasında, tamamen tesadüf eseri, Ahmet Uluçay'la tanıştım, 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filmini çektik beraber. Bu film bana çok güzel bir ödül de getirdi.

SİYAD'dan 2004 'Umut Vaad Eden Genç Sanatçı' ödülünü aldım. Daha sonra diziler geldi. Sessiz Gece'de oynadım kısa bir süre... Ardından Kızlar Yurdu'nda kör bir kızı canlandırdım. En son da Sıla dizisi... Gül Hoca (Gül Oğuz) benim için bir lütuf. Onunla çalışmak, bu işi yapan herkese nasip olur inşallah..."

FAHRİYE EVCEN Almanya'da yaşayan Fahriye Evcen, tatil için geldiği Türkiye'de merhum Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Daha sonra Oya Aydoğan onu yapımcısı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırmıştı.

Telefon numarası alışverişinden sonra Evcen Almanya'ya döndü. Ama telefonu bir türlü susmak bilmedi. Sonunda dayanamayıp gelen rol tekliflerini kabul etti. Asla Unutma ve Hasret dizilerinde rol aldı. Ama asıl büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yaptı.

NİHAT ALTINKAYA Oyuncu Nihat Altınkaya 17 yaşında gece kulüplerinin önünde koruma olarak çalışmaya başladı. Bir gün Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yürürken bir ajans sahibi peşinden koşarak onu durdurdu.

Ajans sahibinin "Seni çekebilir miyiz?" sorusuna olumlu yanıt veren Nihat Altınkaya'nın hayatı o anda değişti. Bir hafta sonra Funda Arar'ın klibi için teklif geldi. Daha sonra da dizi oyunculuğu başladı.

HANDE SORAL Bir dönem çok izlenen Küçük Kadınlar'da rol alan Hande Soral, Komedi Dükkanı'nı izlemeye gitti, hayatı değişti. Soral, Tolga Çevik ile konuk oyuncu olarak sahneye çıktı. Sahnede 5 dakika kalması gerekirken tam 45 dakika kaldı.

Stüdyodan çıkarken de Komedi Dükkanı'nın yapımcısı Soral'ı yanına çağırıp oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sordu. Böylece Soral'ın ekran serüveni de başlamış oldu. Onu şöhrete kavuşturan ise Küçük Kadınlar dizisi oldu.

MERVE BOLUĞUR Lisede hiç popüler olmayan, utangaç, içe dönük olan oyuncu Merve Boluğur, kuzeninin ajansındaki bir fotoğraf çekimine gitti.

Orada tanıştığı ajans sahibi ona kartını vererek Boluğur'un şöhret kapılarını araladı.

ÖZGÜ NAMAL Henüz 11 yaşındayken oturdukları Üsküdar-Bağlarbaşı'nda arkadaşlarıyla bir tiyatro grubu kurdu. Oyunları yazan, yöneten, başrolü de kendi oynayan Özgü Namal, bu işten para kazanıp okul harçlığını çıkardı.

Anneannesinin bahçesini açıkhava tiyatrosuna dönüştürüp, izleyenlerden para alıyor, onlara izledikleri oyunun yanında komşularının yaptığı kek ve limonatayı ikram ediyordu. 14 yaşında tiyatro kursuna gitmek istediğini söylediğinde babası onu Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'na götürdü. Yeditepe İstanbul dizisinde Zuhal Olcay'ın kızı rolüyle fark edildi.

HAZAL KAYA Hazal Kaya şöhretini elektriklerin kesilmesine ve ısrarlı tutumuna borçlu. "Kariyerimi doğru zamanda doğru yerde olmaya ve şansıma bağlıyorum" diyen Kaya, kendisini milyonlarca izleyiciye tanıtan Genco dizisinin görüşmesine gittiğinde başına ilginç bir olay geldi.

Dizi görüşmesi için ajansa gittiğinde birden elektrikler kesildi. Ajans görevlisi Kaya'ya "Elektrik belki beş dakika sonra belki beş saat sonra gelir. İsterseniz siz başka bir gün gelin" dedi.

Ama Kaya bekleme kararı aldı. Kısa süre sonra elektrikler geldi. Kaya yetkililerle görüştü ve Genco dizisindeki rolü aldı. Kaya daha sonra bir röportajında o günü "Belki başka bir gün gitseydim Genco'ya başlamayacaktım" diye anlatmıştı.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL Erkan Kolçak Köstendil son dönemin en çok konuşulan oyuncuların başında geliyor. Bir dönem kalecilik yapan Köstendil oyunculuk serüvenini şöyle anlatıyor: "Bursaspor'da kaleciydim. ÖSS'den yüksek puan alamazdım çünkü rakamlarla aram iyi değildi. Spor Akademisi'ne girmek isterdim ama kaleci olduğum için çok hızlı koşamıyordum. Geriye konservatuvar kaldı. Lisedeki hocam Zuhal Köseoğlu beni konservatuvara yönlendirdi. İstanbul'a telefon açıp 'Bir çocuk göndersem bakar mısınız?' dedi."

"Telefonun ucundaki kişi 'Biz Bursa'dayız' diye yanıt verdi. 10 dakika sonra Erkan Can ile Ali Sürmeli okula geldi. Erkan Can bana 'Shakespeare'i biliyor musun?' diye sordu." "O dönem 'Romeo+ Juliet' adında bir film vardı. 'Biliyorum, Leonardo DiCaprio' dedim. Erkan Can "Hay ..., çok işimiz var" dedi. Ardından İstanbul'a gelip konservatuvara girdim. Oradan sonra ilk uzun soluklu işim 'Sakarya Fırat'ta oyunculuğa başladım." Köstendil daha sonra Kurtlar Vadisi'nde da rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

BURAK ÖZÇİVİT Burak Özçivit'in babası oğlunun fotoğraflarını ondan habersiz olarak bir modellik yarışmasına gönderdi. Yarışmanın jürisi ise Özçivit'in fotoğraflarını iddiaya göre çöpe attı.