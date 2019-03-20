Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den cesur poz

Çukur dizisinde Sena karakteriyle beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz, Instagram paylaşımıyla beğeni topladı.

Bir süredir oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Deniz bu sefer yaptığı cesur paylaşımla gündeme geldi. Deniz uzun çizmeleri ve bacak şovuyla takipçilerinden tam not aldı.

Eğlence sektörünün datasını analiz eden Socipol'ün verilerine göre, Dilan Çiçek Deniz; IMDb Starmetre sonuçlarına göre 11 milyonu aşkın isim arasında 2303. olarak Türk oyuncular içinde birinci olmuştu.



