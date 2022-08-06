Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sütyensiz poz verdi! Derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Dilan Çiçek Deniz Çukur dizisinde Sena rolüne, Alev Alev dizisinde Rüya rolüne hayat verdi. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Deniz, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Dilan Çiçek Deniz oyunculuk kariyerinin ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü isim son olarak sütyensiz poz verdi.

Deniz, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Tescilli güzel, İzlandalı erkek arkadaşıyla sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

İlişkilerine tam gaz devam eden ikili, evlilik yolunda ilerliyor.





