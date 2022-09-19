Çukur'un ‘Timsah Celil'i cinsiyet değiştirmişti! Adını Meli Bendeli yapan oyuncudan bikinili poz

Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Berkay Ateş gibi oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Ahmet Melih Yılmaz değişimiyle adından söz ettiriyor.

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti.

Trans birey olduğunu açıklayan ve adını da değiştiren oyuncu son hali ve pozlarıyla merak konusu oluyor. Meli Bendeli olarak adını değiştiren oyuncu son olarak Ayvalık'ta tatilden bir pozunu paylaştı.

Bikinili pozuyla dikkat çeken Meli Bendeli hayranlarından beğeni aldı.

"ALLAH'TAN KORKTUM TRAVESTİ OLDUM"

Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınan ve cinsiyet değiştiren oyuncu "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim" demişti.

