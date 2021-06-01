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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İğnemli'nin abisi bakın kim çıktı! Meğer abisi de oyuncuymuş

01.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' adlı dizide Mete karakterine hayat vermesiyle büyük başarıya imza atan Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşkına döndü. Şimdilerde Show TV ekranlarından yayınlanan fenomen dizi 'Çukur'da Yamaç karakterini canlandırmasıyla adından söz ettiren başarılı oyuncunun abisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Rol aldığı birçok yapımla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, yine hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Şu sıralar rol aldığı Çukur dizisinin final yapmasına kısa bir süre kalan başarılı oyuncu meğer abisiyle meslektaşmış. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan İynem'li bir dönem kendisi gibi oyuncu olan abisi ile aynı dizide oynadığı ortaya çıktı. Bakın ünlü oyuncunun abisi kimmiş...

Aras Bulut İynemli'nin abisi bakın kim çıktı!

Son zamanlarda Çukur adlı dizide Yamaç karakterine hayat vermesiyle adından çokça bahsettiren Aras Bulut İynemli özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor.

Mete karakteri ile yıldızı parladı

Mete karakteri ile yıldızı parladı
Kariyer hayatına ilk olarak İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Mete Akarsu karakterini canlandırmasıyla başladı.

Birçok başarılı yapımda boy gösterdi

Birçok başarılı yapımda boy gösterdi
İlk dizinin ardından kendisini kanıtlayan ünlü oyuncu Çarpışma, İçerde, Muhteşem Yüzyıl, Maral gibi dizilerde rol alarak kariyer basamaklarını bir bir tırmandı.

Meğer abisi de ünlü bir oyuncuymuş

Meğer abisi de ünlü bir oyuncuymuş
Şimdilerde Çukur dizisinde başrol oynayan İynemli'nin abisinin de kendisi gibi bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Benzerlikleri dikkat çekti

Benzerlikleri dikkat çekti
Başarılı oyuncunun abisi meğer meslektaşı Orçun İynemli'ymiş. Hayranlarını şaşırtan bu detay sonradan iki kardeşin aynı dizide oynadıklarını akıllara getirdi.

Orçun İynemli Kimdir

Orçun İynemli Kimdir
Orçun İynemli, Aras Bulut İynemli'nin abisidir. 10 Ekim 1979 yılında İstanbul da doğmuştur. Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

iki kardeş aynı dizi rol almışlar

iki kardeş aynı dizi rol almışlar
1997 yılından bu yana çeşitli özel tiyatrolarda ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. Orçun İynemli ayrıca kardeşinin de yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde beraber oynamışlar ve dizide Hüseyin Kenan karakterinin adamını canlandırmıştır.
2004 senesinden beri birçok sinema filmi, dizi ve reklam filmlerinde rol almıştır. Ayrıca birçok film ve dizilerde de dublaj yapmaktadır.
Orçun İynemli Rol Aldığı Sinema Filmleri : Sonsuz-2009 Eyvah Eyvah-2010 Orçun İynemli Dizileri: Koçum Benim-2000 Hırsız Polis- 2005 Avrupa Yakası
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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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