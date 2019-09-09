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Çukur'un yeni fragmanında belli oldu! Ercan Kesal'dan Çukur'a veda

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Çukur'un sezon finali öncesi Çeto karakterine hayat veren Erkan Avcı, Berkay Ateş ve Dilan Çiçek Deniz diziye veda etmişti. 3.sezon finalinde ise Yamaç ve İdris'ten hangisinin öldüğü merak konusu olmuştu. Yayınlanan yeni sezon fragmanında İdris karakterine hayat veren Ercan Kesal'ın diziye veda ettiği görülüyor.

Çukur'un yeni fragmanında belli oldu! Ercan Kesal'dan Çukur'a veda

Çukur'un merakla beklenen 3. yeni sezon fragmanı görücüye çıktı. Yayınlanan fragmanda finalde 'İdris mi Yamaç mı ölecek' sorusu belli oldu. Yeni sezon fragmanında Ercan Kesal'ın hayat verdiği İdris Koçovalı karakterinin öldüğü görülüyor.

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DAMLA SÖNMEZ ÇUKUR'DA!

Diziye yeni sezonda katılan Damla Sönmez'de yayınlanan fragmanla birlikte Çukur'da ilk kez seyirci karşısına çıkmış oldu.

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Rol aldığı Hakan: Muhafız dizisiyle gündemde olan Ayça Ayşin Turan'ın da yeni sezonda Çukur’da oynacağı iddia edildi.
Turan'ın rolüyle diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçeceği de öne sürüldü.

Çukur 3. yeni sezon ne zaman? İdris Koçovalı öldü mü? İşte Çukur yeni sezon fragmanıÇukur 3. yeni sezon ne zaman? İdris Koçovalı öldü mü? İşte Çukur yeni sezon fragmanı
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