Çukur'un yeni fragmanında belli oldu! Ercan Kesal'dan Çukur'a veda

Çukur'un merakla beklenen 3. yeni sezon fragmanı görücüye çıktı. Yayınlanan fragmanda finalde 'İdris mi Yamaç mı ölecek' sorusu belli oldu. Yeni sezon fragmanında Ercan Kesal'ın hayat verdiği İdris Koçovalı karakterinin öldüğü görülüyor.

DAMLA SÖNMEZ ÇUKUR'DA!

Diziye yeni sezonda katılan Damla Sönmez'de yayınlanan fragmanla birlikte Çukur'da ilk kez seyirci karşısına çıkmış oldu.

Rol aldığı Hakan: Muhafız dizisiyle gündemde olan Ayça Ayşin Turan'ın da yeni sezonda Çukur’da oynacağı iddia edildi.

Turan'ın rolüyle diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçeceği de öne sürüldü.