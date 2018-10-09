Çukur ve Söz yarıştı! Reyting birincisi Çukur oldu!

Çukur yeni bölümü ile reytinglerde yine zirvede kalmayı başardı! Star TV'de yayınlanan Söz, Show TV'de yayınlanan Çukur ve FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin arasındaki rekabette reyting birincisi Çukur oldu.

Çukur ve Söz dizilerinin arasında rekabet devam ediyor. Yeni oyuncularıyla sezona başlayan Çukur totalde 27.3 share alarak birinci oldu. Diziyi 18,59 share alan Söz takip etti.

YASAK ELMA ÜST SIRALARDA YER ALDI

Sezona sette yaşanan taciz iddialarıyla gergin başlayan Yasak Elma ise 11.14 share alarak altıncı sırada yer aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef ise ABC sıralamasında 8.19 share alarak dokuzuncu sırada yer aldı.

ÇUKUR EKİBİNDEN TEŞEKKÜR!

Çukur son bölümüyle reytinglerde zirve yapınca Çukur ekibinden de sosyal medya üzerinden açıklama gecikmedi. Çukur Twitter hesabından "Zirvenin adı Çukur! Tüm izleyenlere teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.



