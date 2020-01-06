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  4. Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur bu akşam var mı? Neden yok? Show TV 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı

Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur bu akşam var mı? Neden yok? Show TV 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2020 20:18 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 83. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Ancak Mahsun, Çağatay Erdenet ve Yamaç arasında sürpriz gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm bu akşam ekranda olmayacak. Peki Çukur neden yok? Dizi yılbaşından sonra yeni reklam anlaşmaları nedeniyle ekranlara ara verdi. Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı.

Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur bu akşam var mı? Neden yok? Show TV 6 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur, Ocak 2020'de ekranlara ara verdi. Çukur'un merakla beklenen 83. yeni bölümünün ise 13 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor. Show TV'de ise 6 Ocak Pazartesi 20.00'te Tehlikeli Yürüyüş ise sinema filmi, 22.30'da ise Çukur'un tekrar bölümü yayınlanacak.

Çukur'un yeni bölümünde Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet ile Yamaç arasında büyük bir savaş başlayacak. Diziye yeniden katılan Berkay Ateş'in canlandırdığı Mahsun ise bu savaşta Yamaç'ın yanında yer alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 30 Aralık Pazartesi yayınlanan son bölümünde Mahsun ve Çağatay Erdenet sürprizleri yaşandı. Berkay Ateş'in canlandırdığı Mahsun diziye geri dönerken, neden Yamaç'a yardım ettiğinin sırrı da ortaya çıktı. Diğer yandan ise Azer'in para kaynağını kesmek isteyen Yamaç, çaldığı altınların sahibinin Çağatay Erdenet olduğunu öğrendi.

Finalde ise Yamaç ve Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri arasında yüzleşme yaşandı. Çukur'u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Yamaç'a meydan okudu.


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