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Çukur yeni bölümde Karakuzular ile Koçovalılar'ın büyük savaşı başlıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2018 00:40 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin yeni sezon 2. bölümünde, Cumali'nin devreye girmesiyle birlikte Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş alevleniyor. Çukur'un 24 Eylül Pazartesi yayınlanacak olan 35. bölümünde, Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek. Yeni bölümde Meke ve Celasun da ortaya çıkarken, sağ olduğu ortaya çıkan Selim'in ne yapacağı ise merak konusu oldu. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı

Çukur yeni bölümde Karakuzular ile Koçovalılar'ın büyük savaşı başlıyor!

Show TV'de geçen hafta merakla beklenen yeni sezonuyla ekranlara dönen Çukur'da Karakuzular mahalleyi ele geçirmiş, ancak cezaevinden çıkan Cumali Koçovalı ise intikam almaya başlamıştı. İlk bölümde dizinin önemli karakterleri İdris Koçovalı, Paşa ve Emmi ise yer almamıştı. İntihar eden Selim Koçovalı ise final sahnesinde ortaya çıkmıştı. Çukur'da Karakuzular'a karşı Yamaç, Vartolu, Cumali ve Selim tarafında yeni bir güç birliği oluşacak mı?

ÇUKUR 35. BÖLÜM FRAGMAN

Çukur 2. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelecek. Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek. İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzulara karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek. Karakuzularla yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak. Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklenecek. Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek.

ÇUKUR'DA CUMALİ BÖYLE GERİ DÖNDÜ!

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 24 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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