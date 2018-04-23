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Çukur yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 23 Nisan Show TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bu akşam, 23 Nisan Pazartesi günü, Çukur yeni bölümü olacak mı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşadığımız şu sıralarda Show TV yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de pazartesi günleri ekrana gelen Çukur 26. yeni bölümü bu akşam olacak mı? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte 23 Nisan Pazartesi Show TV yayın akışı...

Çukur yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 23 Nisan Show TV yayın akışı

Bu akşam Çukur yeni bölüm olacak mı? Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur heyecanla bekleniyor. Fakat bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle Çukur yeni bölümü olacak mı merak ediliyor. Show TV yayın akışında bu akşam Çukur yeni bölümü gözüküyor. Hayranları tarafından merakla beklenen Çukur 26. bölümü sat 20.00'da başlayacak. İşte 23 Nisan Pazartesi Show TV yayın akışı

23 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Ayas
09:00 Zahide Yetiş'le Canlı Yayında
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi Yeni Bölüm
15:00 Seda Sayan'la Canlı
18:45 Show Ana Haber Canlı
20:00 Çukur Yeni Bölüm
00:15 Gece Hattı Canlı
01:15 Servet Tekrar
03:30 Yeni Gelin Tekrar
05:45 Kalp Atışı

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.

Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Yamaç alevler arasında! (Çukur son bölüm izle)Çukur 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Yamaç alevler arasında! (Çukur son bölüm izle)
Çukur 26. yeni bölüm fragmanı: Vartolu deliye döndü! (Çukur son bölüm izle)Çukur 26. yeni bölüm fragmanı: Vartolu deliye döndü! (Çukur son bölüm izle)
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