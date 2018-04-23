Çukur yeni bölümü bu akşam var mı? İşte 23 Nisan Show TV yayın akışı

Bu akşam Çukur yeni bölüm olacak mı? Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur heyecanla bekleniyor. Fakat bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle Çukur yeni bölümü olacak mı merak ediliyor. Show TV yayın akışında bu akşam Çukur yeni bölümü gözüküyor. Hayranları tarafından merakla beklenen Çukur 26. bölümü sat 20.00'da başlayacak. İşte 23 Nisan Pazartesi Show TV yayın akışı

23 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Ayas

09:00 Zahide Yetiş'le Canlı Yayında

12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler

13:00 Gelin Evi Yeni Bölüm

15:00 Seda Sayan'la Canlı

18:45 Show Ana Haber Canlı

20:00 Çukur Yeni Bölüm

00:15 Gece Hattı Canlı

01:15 Servet Tekrar

03:30 Yeni Gelin Tekrar

05:45 Kalp Atışı

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.