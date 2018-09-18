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Çukur yeni sezon 2. bölümden ilk fragman yayınlandı! 'Benim adım Cumali.İntikam almaya geldim'

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2018 00:29 | Son Güncelleme

Yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 2. sezon 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde, yıllardır görüşmeyen iki kardeş Cumali ve Yamaç büyük bir yüzleşme yaşıyor. Cezaevinden intikam almak için kaçan Cumali, kardeşi Yamaç'ın yakasına yapışıyor. Cumali’nin "İntikam için! On bir sene önce benim evime saldırdılar, sen daha bebeydin! Benim adım Cumali Koçovalı, ben intikamımı alırım!” sözleri dikkat çekiyor.

Çukur yeni sezon 2. bölümden ilk fragman yayınlandı! 'Benim adım Cumali.İntikam almaya geldim'

Show TV’de yayınlanan ve bu akşam yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği heyecan dolu sahnede Yamaç, Cumali’nin tehlikeli yanıyla yüzleşiyor. Kendisini durdurmaya çalışan Yamaç’ın yakasına yapışan Cumali’nin "İntikam için! On bir sene önce benim evime saldırdılar, sen daha bebeydin! Hepsini indirdim, patronlarını indirdim, emri vereni indirdim, ağa babalarını indirdim, dedelerini, amcalarını, çocuklarını indirdim. Benim adım Cumali Koçovalı, ben intikamımı alırım!” sözleriyle gerilim doruk noktasına çıkarken, ağabeyinin hiç tanımadığı yüzüyle karşılaşan Yamaç’ın nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur bu akşam nefes kesen bölümüyle yeni sezona başladı. Çukur’un darmaduman olmuş sokaklarında yeni bir sayfa açıldı ve Karakuzular hükmetmeye başladı. En büyük ağabey olan Cumali Koçovalı'yı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çeto ve Mahsun, bunun için Kahraman bebeğin annesi Feride'ye şantaj yaptı. Bu esnada Cumali'nin demir parmaklıklardan kurtulduğu anlar heyecanı artırdı. Saadet’i geri almak için Çeto’yla anlaşma yapan Vartolu ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Beklenmedik saldırı sonrası aklını yitiren Aliço'nun akıl hastanesinde kendisini ziyaret eden Yamaç ve Sena'yı fark etmemesi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çeto ve Mahsun, Feride'ye Cumali'yi öldürtmeye çalışırken Feride'nin kimi öldüreceğinden habersiz Kemal devreye girdi ve onun sayesinde Yamaç, çaresiz kadına yardım etmeyi kabul etti. O kişinin Cumali olduğunu öğrenen Yamaç, Karakuzulara teslim oldu. Yamaç’ı döverek tanınmaz hale getiren çete, onu tellere asarak ölüme terk etti. Bu sırada Çeto’yla anlaşmasını yerine getiren Vartolu, Sena’nın uyarısıyla büyük bir tehlikeden kurtuldu. Vartolu’nun itirafıyla her şeyi Emrah’ın yaptığını öğrenen Sena gözyaşlarına hakim olamadı. Tellere asılı olan Yamaç’ı kurtaran ve Cumali’nin kapısına bırakan gizemli kişinin Selim olduğu anlaşılan final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 24 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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