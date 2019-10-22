Çukur’a ceza

Şiddet sahneleri nedeniyle Çukur dizisine idari para cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddet sahneleri nedeniyle Çukur dizisine idari para cezası müeyyidesi uyguladı. Dizi hakkında düzenlenen raporu gündemine alan Üst Kurul, Çukur’a 6112 sayılı yasanın 8. Maddesinin S bendindeki “yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” hükmünü ihlalden oy birliğiyle idari para cezası müeyyidesi verdi.

Üst Kurul, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün satışı yapılan televizyonlara da ceza kesti.

