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Çukura düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

Mersin'de, 5 metrelik çukurda mahsur kalan 13 yaban domuzu yavrusu için ekipler seferber oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de kırsal alandaki çukura düşerek mahsur kalan 13 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinin yüksek rakımdaki mahallelerinden Sarıibrahimli'de arıcılık yapan Metin Sonkur, bir çukurdan çok sayıda domuz sesi geldiğini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metrelik çukurda 14 yaban domuzu yavrusu olduğunu tespit etti.

Halat yardımıyla çukura inen ekipler, yavrulardan birinin telef olduğunu tespit etti, 13'ünü ise kurtardı.

Yavrular bakım ve tedavileri için Tarsus ilçesindeki Hayvan Parkı'na götürüldü.

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