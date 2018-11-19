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Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da bina temeli için kazılan 5 metre derinliğinde çukura düşen 'Boncuk' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bina temeli için kazılan 5 metre derinliğinde çukura düşen 'Boncuk' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Devteşti Mahallesi’nde dün gece yapımı devam eden inşaatın temeli için kazılan 5 metrelik çukura köpek düştü. Bir süre çukurda mahsur kalan köpeğin havlamasını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri çukurdaki 'Boncuk isimli köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Bir itfaiye eri tarafından kucaklanarak dışarı çıkarılan köpek, uzun süre kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin yanından ayrılmadı.

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Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardıÇukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

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