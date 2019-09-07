Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Çorbacılar Mahallesi'nde bugün bir sokak köpeğinin düştüğü çukurda mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekibi, olay yerine gitti. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura merdivenle inen itfaiye ekibi, sokak köpeğini çıkardı. Köpeğin karnını doyurup su veren itfaiye görevlileri; daha sonra bölgeye yakın bir alanda bulunan yavrularının yanına bıraktı.

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