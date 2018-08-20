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Çukura düşen kurbanlık tosun kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kurban kesim alanındaki yaklaşık 3 metrelik çukura düşen tosun, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde kurban satış ve kesim alanında kamyonetten indirildiği sırada kaçarak 3 metre derinliğindeki çukura düşen tosun, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Mahallesi'nde bulunan İhlas Marmara Evleri'ne ait kurban satış ve kesim alanına getirilen tosun, kamyondan indirildiği sırada kaçtı. Sahiplerinin peşine düştüğü tosun, hayvan atıklarını gömmek için açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayvanın sakinleşmesi için iğne yapıldı. İtfaiye ekiplerinin halatlarla bağladığı tosun, daha sonra vinçle yukarı çekildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan kurbanlık, sahibine teslim edildi.

Tosunun sahibi Sıtkı Topçu, "Aldığımız kurbanlık tosunu yarın gerçekleştirilecek kesim için araçla alana getirmiştik. Ancak araçtan indirilince korktu ve kaçmaya başladı. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı." dedi.

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