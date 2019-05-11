Çukura düşen yaban domuzu yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin’de 5 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan 13 yaban domuzu yavrusu, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, arıcılıkla uğraşan bir vatandaşın ihbarı üzerine, merkez Akdeniz ilçesi Sarıibrahimli Mahallesi’ne giden itfaiye ekipleri, bölgenin kırsal kesiminde 5 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan yaban domuzu yavruları ile karşılaştı.

Yasa dışı define arayan şahıslarca kazıldığı sanılan çukura, merdivenle inen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Birimi ekipleri, biri telef olmuş 14 yaban domuzu yavrusundan 13’nü kurtardı.

Çukurdan çıkarılan pijamalı yaban domuzu cinsi 13 yavru, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yavrular daha sonra bakım ve tedavileri yapılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’na getirildi.

13 yavrunun tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.



