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Çukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, belediye başkanı olan AK Parti'li Ensar Dündar, Çukurca Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

Çukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, belediye başkanı olan AK Parti'li Ensar Dündar, Çukurca Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulu'ndaki mazbata törenine, AK Parti'den Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar, belediye meclis üyeleri, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Selim Sevinç katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayını geçerek, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Dündar, mazbatasını aldıktan sonra beleyeye geçip görevi, kayyum atanan Kaymakam Temel Ayca'dan devraldı.
Görevi Başkan Dündar'a devreden Kaymakam Ayca, ilçeye yaptığı hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Kaymakam Ayca,"İnsanlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirmeye gayret ettik. Altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Geri kalanı da yeni başkan Ensar bey tamamlayacak. Biz Çukurcalıları sevdik, Çukurcalılar meslek hayatımda unutmayacağıma anılar bıraktılar" dedi.
'ÇUKURCAYI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR'
Ensar Dündar ise, seçim boyunca kenlerine büyük destekler veren MHP İlçe Başkanı ve teşkilatına teşekkür etti. Dündar, "Çukurca için güzel bir sonuç oldu. Belediye'ye kayyum atanan Kaymakamımızın ilçeye büyük hizmetleri oldu. Çok güzel projelere imza attı. Kendisine ilçe halkı adına teşekkür ediyorum.Seçimi geride bıraktık. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Çukurca'da çok daha güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

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Çukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldıÇukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldıÇukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldıÇukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı

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