HABER

Çukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, belediye başkanı olan AK Parti'li Ensar Dündar, Çukurca Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, belediye başkanı olan AK Parti'li Ensar Dündar, Çukurca Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'ndaki mazbata törenine, AK Parti'den Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar, belediye meclis üyeleri, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Selim Sevinç katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayını geçerek, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Dündar, mazbatasını aldıktan sonra beleyeye geçip görevi, kayyum atanan Kaymakam Temel Ayca'dan devraldı.

Görevi Başkan Dündar'a devreden Kaymakam Ayca, ilçeye yaptığı hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Kaymakam Ayca,"İnsanlarımızın yaşadıkları yerleri güzelleştirmeye gayret ettik. Altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Geri kalanı da yeni başkan Ensar bey tamamlayacak. Biz Çukurcalıları sevdik, Çukurcalılar meslek hayatımda unutmayacağıma anılar bıraktılar" dedi.

'ÇUKURCAYI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR'

Ensar Dündar ise, seçim boyunca kenlerine büyük destekler veren MHP İlçe Başkanı ve teşkilatına teşekkür etti. Dündar, "Çukurca için güzel bir sonuç oldu. Belediye'ye kayyum atanan Kaymakamımızın ilçeye büyük hizmetleri oldu. Çok güzel projelere imza attı. Kendisine ilçe halkı adına teşekkür ediyorum.Seçimi geride bıraktık. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Çukurca'da çok daha güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde depremSon dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.