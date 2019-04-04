Çukurca Belediye Başkanı Dündar, mazbatasını aldı

'ÇUKURCAYI GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR'

Ensar Dündar ise, seçim boyunca kenlerine büyük destekler veren MHP İlçe Başkanı ve teşkilatına teşekkür etti. Dündar, "Çukurca için güzel bir sonuç oldu. Belediye'ye kayyum atanan Kaymakamımızın ilçeye büyük hizmetleri oldu. Çok güzel projelere imza attı. Kendisine ilçe halkı adına teşekkür ediyorum.Seçimi geride bıraktık. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Çukurca'da çok daha güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

