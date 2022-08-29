Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir? Ensar Dündar evli mi, kaç çocuğu var?

2019'un mart ayındaki yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Hakkari Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar'ın hayatı hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Ensar Dündar, evli ve üç çocuk babasıdır. İşte detaylar...

ENSAR DÜNDAR KİMDİR?

1978 Hakkari Çukurca doğumlu Ensar Dündar 44 yaşındadır. İlköğretim ve lise eğitimini Çukurca'da aldı. Sonrasında lisans eğitimini İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine aldı.

İş hayatına Çukurca Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürü olarak 1997'de başladı.

ENSAR DÜNDAR KARİYERİ