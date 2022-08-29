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Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir? Ensar Dündar evli mi, kaç çocuğu var?

29.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Ensar Dündar kimdir? Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Ensar Dündar'ın adı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Enes Dündar kimdir, Enes Dündar kaç yaşında evli mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir? Ensar Dündar evli mi, kaç çocuğu var?

2019'un mart ayındaki yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Hakkari Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar'ın hayatı hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Ensar Dündar, evli ve üç çocuk babasıdır. İşte detaylar...

ENSAR DÜNDAR KİMDİR?

1978 Hakkari Çukurca doğumlu Ensar Dündar 44 yaşındadır. İlköğretim ve lise eğitimini Çukurca'da aldı. Sonrasında lisans eğitimini İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine aldı.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir? Ensar Dündar evli mi, kaç çocuğu var?

İş hayatına Çukurca Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürü olarak 1997'de başladı.

ENSAR DÜNDAR KARİYERİ

  • 6 yıl Kızılay Şube Başkanlığı
  • 3 yıl Çukurca Spor Kulübü Başkanlığı
  • Hakkari İş-Kur İl Müdür Yardımcılığı
  • Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Çukurca
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