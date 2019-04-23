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Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 2 asker yaralandı.

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü bölgesindeki Bayrak Tepe üs bölgesine, öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 2 asker yaralandı. Güvenlik güçleri de teröristlere anında karşılık verdi. Teröristler kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri ve kobra helikopterler sevk edildi.

Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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