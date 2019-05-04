HABER

Çukurca ekonomisi turizm tesisiyle canlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla terörden temizlenen Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce polis ekiplerinin nöbet noktası olarak kullandığı 1600 rakımdaki Bayrak Tepe'de tam donanımlı dev bir tesis hayata geçiriliyor - İçerisinde butik oteller, kafeterya, havuz, seyir tepesi, mescit ve birçok donatı alanının bulunacağı tesisin ilçenin turizmine ve önemli katkı sağlaması hedefleniyor - Kaymakam Temel Ayca: - "Proje tamamlandıktan sonra ailelerin geleceği güzel bir yer olacak. Hakim bir noktada olduğu için turizme de hizmet edecek"

HAKKARİ (AA) - MESUT VAROL/MEHMET DAYAN - Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce polis ekiplerinin nöbet noktası olarak kullandığı 1600 rakımdaki Bayrak Tepe'de tam donanımlı dev bir tesis kuruluyor.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde son yıllarda sağlanan huzur ortamı, hem ilçenin kalkınmasına hem de vatandaşların özlediği hizmetlere kavuşmasına önemli katkı sağladı.

Hem sınır hattında hem de ilçe merkezindeki başarılı operasyonlarla tamamen terörden temizlenen Çukurca'da yatırım atağı devam ediyor.

Önceki yıllarda görevlendirme yapılan belediye tarafından çarşı merkezinin adeta yeniden inşa edildiği ilçede, Kaymakam Temel Ayca tarafından sürdürülen yatırımlar ve yapılan festivaller vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İlçenin batı yamacında polis ekiplerinin daha önce nöbet noktası olarak kullandığı 1600 rakımdaki Bayrak Tepe'de içerisinde apart otel, kafeterya, havuz, seyir tepesi, mescit ve birçok donatı alanının bulunacağı dev bir tesis kuruluyor.

İlçe merkezine hakim tepede 10 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışmalarına başlanılan projenin hem ilçe ekonomisine hem de turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

- "Yatırım ve etkinlikler terörizme darbedir"

Kaymakam Ayca, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda oluşan huzur ortamıyla son zamanlarda ilçede turizmin konuşulduğunu söyledi.

Daha önce terörle anılan Çukurca'nın artık yatırım ve festivallerle adından söz ettirdiğini anlatan Ayca, "Sağlanan huzur ortamı, bölgenin gelişmesi açısından gerçekten çok sevindirici. Bu noktaya gelinmesinde herkes üzerine düşeni yaptı. Güvenlik güçleri terörle mücadele ederken bizler yöneticiler de terörizmle mücadele ettik. Bu yapılan yatırım ve etkinlikler de terörizme bir darbedir." dedi.

Projenin hayata geçirildiği bölgenin ilçenin en hakim yerlerinden olduğunu vurgulayan Ayca, şunları kaydetti:

"Burası daha önce polis güvenlik noktası ve ilçenin güvenliğinin sağlandığı bir yerdi. Artık terör konusunda ciddi bir mesafe alınca buraları artık vatandaşlara açmaya başladık. İlçe Emniyet Amirliğimiz sayesinde güzel bir proje hayata geçiriyoruz. Burada yüzme havuzu, sosyal tesisler ve apartlar yapılacak. İlçenin bu anlamda en büyük konaklama sorunu da çözülecek."

Bölgede çalışmaların devam ettiğini ve kış gelmeden tesisi Çukurca'ya kazandıracaklarını aktaran Ayca, "Proje tamamlandıktan sonra ailelerin geleceği güzel bir yer olacak. Hakim bir noktada olduğu için turizme de hizmet edecek. Zaten son zamanlarda yapılan yatırımlarla ilçenin çehresi değişmişti, bu projenin tamamlanmasıyla çok şirin bir ilçeye sahip olacağız. Tatil beldesini aratmayacak." diye konuştu.

PARTNERBizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!
Kars'a Mayıs ayında kar yağdıKars'a Mayıs ayında kar yağdı
Sabiha Gökçen’den görevli taksici bulduğu telefonu ve parayı sahibine verdiSabiha Gökçen’den görevli taksici bulduğu telefonu ve parayı sahibine verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukurca Hakkari mesire alanı proje turizm

En Çok Okunan Haberler

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.