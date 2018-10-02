HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiriyor.

Mahalle yollarına parke taşı döşeyen Çukurca Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteklerle ilçe merkezinde kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurca'da prestij cadde oluşturmak için de çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle asfaltlama ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Ayca, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaların bir hafta içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Daha sonra aydınlatma direklerimiz gelecek. Bunun yanında tek tip levhalar olacak. Dükkanlarımızın çatılarını değiştiriyoruz. Birkaç renk ve desende boyayacağız. Bunları tamamladığımızda burası inşallah çok güzel bir cadde olacak. İki ay içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız."

"Çukurca layık olduğu çok güzel bir caddeye kavuşacak." diyen Ayca, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Çukurca halkını layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. Bu yatırımlar imkanlarımızla olacak işler değildi. Kardeş İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

