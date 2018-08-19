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Çukurca kırsalında PKK'ya ait 21 kilo TNT ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 21 kilo TNT ele geçirdi.

Çukurca kırsalında PKK'ya ait 21 kilo TNT ele geçirildi

ÇUKURCA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 21 kilo TNT ele geçirdi.
Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan arazi tarama faaliyetlerinde Gündeş köyü Köprülü mevkiinde 21 kilogram TNT ele geçirildi. Paketler halinde araziye gizlenmiş halde bulunan TNT'ye el koyan güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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