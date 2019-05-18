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Çukurca kırsalında PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalından güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "2’nci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Mayıs 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kavaklı köyü kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tamburalı bombaatar, 4 adet el bombası, 4 adet tamburalı bombaatar mühimmatı, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet örgütsel kıyafet, 2 adet kol saati, 1 adet maket bıçağı ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalından güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "2’nci Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Mayıs 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kavaklı köyü kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tamburalı bombaatar, 4 adet el bombası, 4 adet tamburalı bombaatar mühimmatı, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet örgütsel kıyafet, 2 adet kol saati, 1 adet maket bıçağı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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