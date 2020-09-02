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Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak mevkiinde Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet şarjörlük, 105 adet 5.56 milimetre fişek, 1 adet susturucu, 1 adet el telsizi, 2 adet radyo, 1 adet güneş enerjisi paneli, 1 adet alıcı-verici cihaz, 1 adet akü, 2 adet akımölçer, 3 adet sırt çantası, 1 adet panço, 2 kilogram C-3 plastik patlayıcı, 7 adet elektrikli fünye, muhtelif giyim eşyası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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