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  4. Çukurca şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

Çukurca şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyündeki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi için Hakkari'de tören düzenlendi.

Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyündeki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi için Hakkari'de tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.
Çukurca merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü köyünün Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada, piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürdürülürken, şehit askerler için Hakkari'nin Otluca köyünde bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Vali Vekili Aziz Gölbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Müftü Faruk Gürbüz, askerler ve polisler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunup, dua edildi. Tören sonunda şehit cenazeleri, uçakla memleketlerine götürülmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı. Şehit sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi Mersin'de, Sait Miyanyedi'nin cenazesi ise memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek.

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