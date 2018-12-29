Çukurca'da 30 yıldır çıkılmayan tepede piknik yaptılar

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, güvenlik gerekçesiyle vatandaşların 30 yıldır çıkmadığı Kiyeris Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın da katıldığı yürüyüşte, polisler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar, tepede, doyumsuz manzara eşliğinde piknik yaptı.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca 2'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Savcısı Elif Oğuz, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhun Doğan, kurum amirleri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 10.00 sıralarında hükümet konağı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca'nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyeris Tepesi'ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe kaymakamlığı ve Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Kiyeris Tepesi'nde ekmek arası sucuk, çay ve su ikram edildi. 30 yıl aradan sonra Kiyeris Tepesi'ne çıkan vatandaşlar çok mutlu olduklarını söyledi. Çocuklar tepede kar topu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Güzel bir gün yaşadıklarını belirten Kaymakam Ayca, "Bugün havanın güzel olması itibarı ile askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir doğa yürüyüşü yapmaya karar verdik. Şu anda Çukurca'nın en hakim tepelerinden Kiyeris Tepesi'ndeyiz. Öğrencilerimizle konuşacağız, piknik yapacağız. Bunu birlik ve beraberliğimizi artıran bir aktivite olarak değerlendirdik. Çukurca, huzurun, barışın sağlandığı ve sağlandıktan sonra bu tarz güzel görüntülerin çıktığı bir yer. Biz bu şekilde devam edeceğini inanıyoruz" dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Abdul Kudüs Tunç ise daha önce sık sık çıktıkları Kiyeris Tepesi'ne 30 yıl aradan sonra yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tunç, "Şu anda çok güzel bir ortam var. Askerimizle, polisimizle Kaymakamımızla, Emniyet Müdürümüzle buradayız ve çok mutluyuz" dedi.