Çukurca'da ahırların üzerine çığ düştü; küçükbaş 50 hayvan telef oldu

Behçet DALMAZ- Serdar KARA/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde üzerine çığ düşen 4 ahırda, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yukarı Akkaya köyünde, yan yana bulunan 4 ahırın üzerine çığ düştü. Ahırlarda bulunan hayvanların kurtarılması için köylüler, kendi çabalarıyla çalışma başlattı. Bazı hayvanlar kurtarılırken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile 1 katır ise telef oldu.

Köy sakinlerinden Veysi Göler, çığ altında kalan ahırlardaki yaklaşık 50 keçinin telef olduğunu söyledi.

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