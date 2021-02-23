HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çukurca’da anti personel mayını ele geçirildi

Çukurca’da anti personel mayını ele geçirildi

23.02.2021 18:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çukurca’da anti personel mayını ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda 2 adet anti personel mayını ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda 2 adet anti personel mayını ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda, 2 adet DM-11 anti personel mayını ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulunduCHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu
İkindi namazı nasıl kılınır, ikindi namazı kaç rekat?İkindi namazı nasıl kılınır, ikindi namazı kaç rekat?

En Çok Okunan Haberler

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aştı!

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

Son Dakika: Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Son Dakika: Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan Mert Yaşar'a tutuklama talebi

Son Dakika: Özlem Zengin'e hakaretten gözaltına alınan Mert Yaşar'a tutuklama talebi

Bakan Akar'dan flaş Gara açıklaması

Akar: 2 gece aynı yerde yatamıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.