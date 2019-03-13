Çukurca'da asker polis ve vatandaşlar birlikte halay çekti

"Nasıl insanlar için yemek yemek, su içmek çok önemliyse, toplumlar için de kültürlerini devam ettirmek aynı şekilde önemli. Bu etkinliği düzenlememizin sebeplerinden biri de Çukurca'nın kültürünü devam ettirmek. Çukurca'yı güzel özellikleriyle ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu her fırsatta her platformda dile getiriyoruz. Çukurca gerçekten tarihi derinliği olan antik bir kent, eski bir yerleşim ve çok önemli değerlere sahip. Bizim de gerek Kaymakamlık gerekse Belediye olarak görevimiz bu özellikleri ön plana çıkarmak. Artık Çukurca terör olaylarıyla değil bu tarz etkinliklerle ön palana çıkmaya başladı. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. ''

Şenliğe Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, vatandaşlar, asker ve polisler katıldı.

