Çukurca'da, bayramda havuz keyfi

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayanlar, hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşınca bayram tatilinde havuza gitmeyi tercih etti. Havuzda kulaç atanlar, bayramı keyifli geçirdiklerini söyledi.

Irak sınırındaki Çukurca'da yaşayanlar, ilçenin tek yüzme havuzuna girerek, serinlemeye çalışıyor. 6 yıldır faaliyette olan yüzme havuzuna, sıcaklığın hissedildiği günlerde yoğun ilgi gösteriliyor. Çukurca'da Melih Parlak tarafından 16 bin metrekarelik alanda yaptırılan olimpik yüzme havuzu, restoran ve çay bahçesi, hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla doldu. 5 kişinin çalıştığı yüzme havuzuna gelenler, keyifli gün geçirdiklerini belirterek, "Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde havuza girerek, serinlemeye çalışıyoruz. Verilen hizmetten memnunuz; ancak daha çok sosyal alanların açılmasını istiyoruz" dedi.

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