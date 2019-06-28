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Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit oldu (3)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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