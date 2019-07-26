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Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.Çukurca’nın sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çatışma çıktı.

Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.
Çukurca’nın sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.
Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, Şehit Yıldız’ın saat 16.00’da Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yapılacak törenle memleketi Adana’ya uğurlanacağı belirtildi.

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