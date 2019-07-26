Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Çukurca’nın sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Şehit Yıldız’ın saat 16.00’da Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yapılacak törenle memleketi Adana’ya uğurlanacağı belirtildi.

