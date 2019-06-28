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Çukurca'da çatışma: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesine taciz ateşi açan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) şehit oldu.

ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesine taciz ateşi açan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) şehit oldu.
Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Üzümlü bölgesinde bulunan Altıntepe Üs bölgesine saat 01.00 sıralarında PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ateşte, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için de bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere kullanıldı:
"Hakkari Çukurca'da, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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