Çukurca’da EYP ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “16 Aralık 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Gündeş mezrası kırsal alanında 1 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ve 3 adet RPG-7 mühimmatı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde ve mühimmat usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.



