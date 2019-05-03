HABER

Çukurca’da Foto Safari

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ’Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival, dün başladı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ’Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.
Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival, dün başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar ilçeyi karış karış geziyor. Festivalin birinci gününde kayıt yaptıran katılımcılar, ikinci gününde ise bölgeye açılarak doğanın muhteşem görüntüsünü fotoğraflamaya çalıştı.
Çocuk Tepesi’nden atlayışlar yapan yamaç paraşütçüleri ise gökyüzüne renk kattı. Festivalde yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, rafting, paintball, trekking, Paintball Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası gibi 12 farklı kategoride etkinlikler düzenlenecek.
Festival için birçok doğasever, ünlü fotoğrafçı ile dağcının geldiği ilçede, misafirhane ve pansiyonlar tamamen dolarken, birçok katılımcı ise vatandaşların evine konuk oldu.
Festivale Ankara’dan gelen Abdurrahman Kurt, 7 arkadaşıyla Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’ne katıldığını söyledi. Kurt, “Buradaki ortam çok güzel. Hele ki doğası bir başka güzel. Bölgede güvenlik sorunu da yok. Zap Vadisi endemik bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Buraya fotoğrafçı dostları ve tüm turistleri bekleriz” diye konuştu.
İzmir’den gelen Muhammed Türkeri ise Çukurca’yı çok beğendiğini ve insanlarının sıcakkanlı olduğunu dile getirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması beklenen festivalde, fotoğraf dalında dereceye giren fotoğrafçılara çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari

Çukurca’da Foto Safari
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında konuşuyor

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında konuşuyor

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 sanık için müebbet hapis istemi

Atatürk Havalimanı davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.