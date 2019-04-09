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Çukurca'da güvenlik güçleriyle vatandaşlar fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Çukurca'da güvenlik güçleriyle vatandaşlar fidan dikti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, asker, polis ve halk, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.

İlçe merkezindeki Kırmızı Tepe'de Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünün desteği ile fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda polis, asker, bölge halkı ve öğrenciler yaklaşık 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaymakam Temel Ayca, burada yaptığı konuşmada, huzurun sağlanmasıyla bölgede bu tür etkinliklerin ve çalışmaların yapılabildiğini söyledi.

Bölgenin her geçen gün daha iyi noktaya geldiğini ifade eden Ayca, "Çukurca'ya bahar geldi ama biz her anlamda bahar geldiğini düşünüyoruz. Çukurca'mız daha iyi noktalara gelecek. Bu konuda da her kurum üzerine düşeni yapıyor. Askeri, polisi, memuru, öğretmeni, vatandaşlar da projelerimize destek veriyor." dedi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Hakkari Orman İşletme Müdürü Basri Mutlu, Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin de katıldı.

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Çukurca Fidan dikimi Hakkari

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